Orlandina, arriva il lungo classe 2002 Daniele Okereke

Il DS Sapone: "Darà al reparto atletismo e intensità"

La Infodrive Capo d’Orlando arricchisce la propria squadra con l’arrivo di Daniele Okereke, lungo classe 2002, proveniente dalla Virtus Valmontone. Okereke è un’ala/pivot di spiccate doti atletiche, abile anche a difendere con intensità, con grandi prospettive di crescita.

Nato a Roma il 22 Luglio 2002, 196 cm per 96 kg, Daniele cresce nelle giovanili del Club Basket Frascati, formazione di C Gold laziale con cui esordisce nel 2017/18. Nel 2019/20 si trasferisce nella Virtus Valmontone, dove ha giocato fino alla scorsa stagione tra Under 18 Eccellenza, Under 20 Elite e Serie C Gold ad una media complessiva di 8.5 punti e oltre 6 rimbalzi a gara. In mezzo un’esperienza in Serie C Silver nel 2019/20 chiudendo la stagione con una media di 6.4 punti e 5.3 rimbalzi.

Okereke chiude il reparto lunghi della formazione paladina, che tramite le parole del DS Antonio Sapone esterna tutta la propria soddisfazione per la firma del lungo classe 2002: “Con l’arrivo di Daniele Okereke chiudiamo con soddisfazione il settore dei lunghi. Okereke è un giocatore giovane, che darà al reparto atletismo e intensità. Ha ottimi margini di crescita ed è consapevole del fatto che le sue opportunità di trovare minuti passeranno dalla quantità e qualità del lavoro che svolgerà ogni giorno in palestra”.