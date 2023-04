Orlandina, il cuore non basta: sconfitta per mano di Mestre

L'Infodrive Capo d'Orlando priva di Marco Passera e Matteo Laganà non riesce ad evitare la disfatta

1' DI LETTURA

CAPO D’ORLANDO (ME) – Durante la 25ª giornata del campionato di serie B Old Wild West, Girone B, l’Infodrive Capo d’Orlando, priva di Marco Passera e Matteo Laganà, prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non riesce ad evitare la sconfitta.



Dopo un inizio di gara equilibrato i padroni di casa riescono a fare valere la maggiore profondità nelle rotazioni ed a scavare il solco decisivo a cavallo tra il secondo ed il terzo quarto.

Nell’ultima frazione di gioco i ragazzi di coach Robustelli provano ancora una volta ad andare oltre le pesanti assenze e ricucire lo svantaggio, ma non basta per portare a casa i 2 punti.



La gara si chiude con il punteggio di 74 a 65 per la compagine veneta, guidata dall’ex orlandino Alberto Conti, che mercoledì affronterà Orzinuovi in un match decisivo per il primato nel girone.

Per l’Orlandina testa subito al prossimo impegno casalingo: mercoledì 5 aprile alle 20:45 all’Infodrive Arena contro la Logiman Crema.



GEMINI MESTRE – INFODRIVE CAPO D’ORLANDO 74-65 (19-23, 22-14, 19-15, 14-23)

GEMINI MESTRE: Conti 19 (3/5, 3/4), Di meco 13 (5/6, 1/2), Rossi 12 (2/4, 2/7), Caversazio 7 (2/2, 1/2), Bocconcelli 7 (3/3, 0/4), Bortolin 6 (2/5), Sebastianelli 4 (0/2, 0/3), Pellicano 4 (1/2 da 3pt), Mazzucchelli 2 (1/2, 0/3), Sequani (0/1 da 3pt), Zampieri, Zinato

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Conti, Bortolin 8) – Assist: 19 (Mazzucchelli 4)

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO: Binelli 15 (5/7, 1/8), Cuffaro 11 (1/4, 3/7), Baldassarre 10 (4/10, 0/2), Okereke 10 (3/5, 0/0),Vecerina 7 (3/11, 0/2), Klanskis 7 (2/3, 1/1),Triassi 5 (1/2, 1/5), Passera, Laganà, Collovì, Romagnolo

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Klanskis 7) – Assist: 12 (Vecerina 4)