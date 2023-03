Appuntamento da non perdere per appassionati e collezionisti

PALERMO – Si avvicina una data da segnare sul calendario per gli appassionati di compravendita di orologi e gioielli a Palermo: nel capoluogo siciliano si svolgerà un’asta, organizzata dalla società Affide, che vedrà protagonisti pezzi rari e brand tra i più famosi al mondo.

Orologi all’asta a Palermo: dove, quando e come partecipare

Organizzata in vista della festa del papà, l’asta aprirà un ciclo di tre eventi che coinvolgeranno anche Milano e Roma e si svolgerà martedì 14 marzo alle ore 16:00 in via Mariano Stabile 184, nuova sede della società organizzatrice. La partecipazione è libera, gratuita e aperta anche ai clienti che non hanno modo di partecipare fisicamente: è possibile infatti partecipare all’asta online con una procedura online sul sito di Affide.

Gli orologi protagonisti a Palermo: modelli in vendita e valore

Per gli appassionati di orologi e gioielli a Palermo potrebbe essere una giornata da non dimenticare. Gli oggetti in vendita partono da una base d’asta complessiva di oltre 70 mila euro e il catalogo è di tutto rispetto.

Tra i protagonisti infatti figura un iconico Rolex Daytona in acciaio, “referenza 116520, anno 2006/07, movimento meccanico automatico, cal. 4130, vetro zaffiro, quadrante bianco, bracciale Oyster, fibbia deployante, dimensioni 40 mm, corredato di scatola, controscatola, garanzia (lotto 78, base d’asta 13.000 euro)”.

Il Rolex Daytona all’asta a Palermo

Il Rolex Daytona sarà “in compagnia”: da segnalare anche un altro orologio di interesse a Palermo e non solo, uno Jaeger-Le Coultre Reverso in acciaio, “referenza 250.8.86, movimento meccanico a carica manuale, cal. 846/1, vetro zaffiro, quadrante argento, fibbia ad ardiglione, dimensioni 23×38 mm (lotto 63, base d’asta: 1.600 euro)”.

Le altre aste di orologi e gioielli: date e oggetti

Affide rende noti anche date e programmi delle altre due aste in vista: dopo Palermo, il secondo appuntamento sarà a Milano mercoledì 15 marzo alle ore 16:00 presso la sede di Largo Paolo Grassi 1 e metterà all’incanto articoli per, complessivamente, una base d’asta di circa 120.000 euro. Tra i pezzi più pregiati “un’elegante collana in oro 750 con diamanti taglio brillante ct. 24 totale circa, colore G -I, purezza VVS-VS, diamanti taglio baguette e tapered ct. 4,5 totale circa, colore G – I, purezza VVS – VS, lunghezza 39 cm (lotto 54, base d’asta: 14.000 euro). Molto prezioso – fa presente la società – anche l’anello in oro 750 con diamante taglio radiant ct. 4 circa, colore giallo, purezza SI1-2, diamanti taglio navette ct.1 totale circa, colore H-J, misura 13 (lotto 66, base d’asta 8.000 euro)”.

Il ciclo di aste si chiuderà a Roma giovedì 16 marzo alle ore 17:00 presso la sede centrale in P.zza Monte di Pietà 32/A. Secondo gli organizzatori, “protagonista assoluto sarà il pezzo più prestigioso della collezione: un meraviglioso bracciale double tiger-head firmato David Webb, realizzato in oro giallo 750 e bianco, con diamanti e rubini, parti smaltate, diamanti taglio brillante 5 ct totale circa, colore I-J, purezza VS-SI, dim 5,5 x 6,5 cm (lotto 111, base d’asta 25.000 euro). Noto come uno dei gioiellieri americani più importanti e famosi, tutti i modelli firmati David Webb vengono realizzati sin dal 1948 nella sede di New York”.