Oroscopo Acquario: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – In amore, sei in un periodo entusiasmante grazie a Venere favorevole. Se sei single, potresti trovare l’amore, e se sei in coppia, potresti decidere di fare un passo importante come la convivenza o il matrimonio. Il cielo è dalla tua parte anche se ci sono stati allontanamenti recenti.

Sul lavoro, potresti chiudere collaborazioni vecchie per aprirne di nuove e migliori. Se hai seguito i miei consigli, ora potresti ricevere notizie importanti. I liberi professionisti avranno qualche opportunità in più tra mercoledì e venerdì. Il benessere sarà discreto, ma dovrai affrontare un po’ di stress, soprattutto nel settore familiare.

Cerca di dedicarti a qualcosa di creativo per rilassarti.

Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu l’amuri ti cerca, arrispunni senza pinsari. Cunta sulu chiddu ca senti, no chiddu ca cunsigghianu l’avutri.”

