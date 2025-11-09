Oroscopo Acquario: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – La parola d’ordine della settimana è “resistere”, ma anche “non esplodere”. Hai un cielo che ti invita alla calma ma il tuo cervello è una centrifuga di pensieri e progetti, e la pazienza non è esattamente il tuo sport preferito. In amore, la situazione è delicata. Chi ha affrontato cambiamenti familiari o di coppia sente il peso delle responsabilità e le questioni economiche o domestiche aggiungono stress.

Se hai da poco allargato la famiglia o iniziato una nuova convivenza, sappi che gli equilibri vanno trovati con tempo e comprensione. I single, invece, dovranno evitare illusioni. Venere nervosa potrebbe portare incontri intriganti ma inconsistenti, tipo fuochi d’artificio belli da guardare ma già spenti dopo cinque minuti.

Sul fronte lavorativo, il cielo ti spinge alla riflessione. Un contratto non è stato rinnovato o una collaborazione ha perso smalto, ma non è il momento di scoraggiarti. La fase di stallo è solo temporanea e presto si apriranno nuove strade, anche se ora ti sembra di camminare su sabbie mobili. Le stelle ti raccomandano di controllare le spese e non lanciarti in investimenti impulsivi.

Il portafoglio ha bisogno di affetto, non di scosse. A livello fisico, lo stress si fa sentire con stanchezza e piccoli disturbi, segno che devi rallentare e dormire di più. Ricorda: anche un genio ogni tanto ha diritto a staccare la spina.

L’Acquario dice di non avere tempo per l’amore, ma poi passa tre ore a discutere con l’universo.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiatilla cu pacenzia, ca si voli l’aria nova, prima bisogna chiudiri ‘i finestri vecchi”.

