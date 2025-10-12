Oroscopo Acquario: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Genio distratto dello zodiaco, sei in una settimana in cui l’amore ti sembra un po’ rumoroso. Non che manchi il sentimento, ma la tua testa è altrove: su Marte, nella blockchain o in un sogno a occhi aperti. Ami le situazioni strane, le storie che sembrano uscite da una serie tv indie, ma forse stavolta ti sei spinto un po’ troppo nel “fantastico”.

Hai tanto affetto da dare, ma anche tanto bisogno di sentirti libero. Ecco il dilemma: vuoi amare, ma solo alle tue condizioni. Occhio a non invaghirti di chi è già impegnato, lontano o emotivamente fuori uso. Che poi ti lamenti che ti lasciano in “visualizzato”.

Nel lavoro qualcosa non quadra: i conti, le collaborazioni o forse sei tu che non sopporti più le solite dinamiche da ufficio grigio. Attenzione a mercoledì: rischi di fare il finimondo per una virgola spostata.

Il weekend sarà migliore: sabato e domenica puoi riorganizzare le idee, magari pianificando progetti più razionali. Sì, razionali. Anche tu, ogni tanto, devi seguire la logica.

Fisicamente sei sulle montagne russe: a tratti attivo e produttivo, a tratti sdraiato sul divano con lo sguardo perso nel vuoto. Giovedì e venerdì la testa sarà tra le nuvole, ma almeno ricordati di mangiare.

Vivi in un mondo tutto tuo… peccato che il Wi-Fi lì prende male.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Troppu pinsamentu, troppa fantasia: chi voli tuttu, si perdi pure u poco ca teni. Scinni ‘nterra e talìa chi succedi attornu.

