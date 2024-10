Oroscopo Acquario: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Caro Acquario, non tutto ciò che brilla è oro, e questa settimana, con Venere in dissonanza, potrebbero esserci alcuni piccoli fastidi in amore.

Ti consiglio di non prenderla troppo sul personale: qualche proposta divertente potrebbe arrivare, ma solo per un breve periodo. È un po’ come quando provi a mangiare una cassata siciliana in fretta: buona, sì, ma a piccole dosi. Se sei single, stai attento a ciò che accade dal 17 in poi, perché Venere tornerà a sorriderti.

Nel lavoro, questa settimana è perfetta per pianificare a breve termine: le stelle ti stanno preparando a qualcosa di interessante. Prenditi il tuo tempo, perché la fretta ti porterebbe solo a fare scelte sbagliate.

Sei come un turista che corre in giro senza gustarsi la vista, e finisce col comprare souvenir inutili.

Voto: 5.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cunta finu a tri avanti di fari un passu, ca la fretta è cattiva cunsigliera.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI