Oroscopo Acquario: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Settimana interessante per te, soprattutto in amore: potresti cominciare qualcosa di nuovo e intrigante, ma senza metterci troppa pressione. Dopotutto, preferisci che le emozioni ti arrivino su un vassoio d’argento piuttosto che andarle a cercare.

La fine di agosto promette di essere brillante e passionale, soprattutto per chi non ha voglia di impegnarsi troppo. Sul lavoro, sei in piena ascesa: una buona intuizione potrebbe arrivare proprio in questi giorni e, nonostante qualche cambiamento da affrontare, il futuro sembra radioso. Tuttavia, non dimenticare di prenderti cura di te stesso: riposare e ridere con gli amici ti farà bene.

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: ‘Talia avanti, ma prima curcati na picca e ripusati!’

