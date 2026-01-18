Oroscopo Acquario: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Ehi, sei pronto a tornare protagonista? Da sabato, Venere si piazza nel tuo segno e porta una ventata d’amore, libertà e, ovviamente, confusione. Tu, che sei già pieno di contraddizioni, adesso potresti voler innamorarti e scappare nello stesso giorno. L’universo ti dice: “apriti”. Tu rispondi: “ok, ma solo con doppia autenticazione”. Se sei single, prova a rompere il solito schema in cui ti fai desiderare per poi chiuderti come un frigorifero senza luce. Le stelle ti aiutano, ma devi volerlo anche tu. Le coppie storiche sentono il bisogno di rivedere le dinamiche. Nulla di drammatico, ma serve verità e voglia di costruire.

Al lavoro c’è fermento, ma anche se la settimana è tosta come una giornata senza Wi-Fi, hai tutte le carte per uscirne bene. Potresti dover parlare con esperti, legali, notai o funzionari dallo sguardo spento che ti fanno perdere la pazienza. Fai attenzione a non saltare passaggi importanti. Rileggi tutto, firma solo dopo aver compreso e mantieni la calma anche quando vorresti rispondere con meme passivo-aggressivi.

Sul fronte benessere, la parola chiave è: micro-pause. Non serve un ritiro spirituale in Tibet, ma almeno 15 minuti senza notifiche o impegni ti salvano la sanità mentale. Lunedì e martedì saranno più stressanti di quanto vorresti. Prova a non uccidere nessuno con lo sguardo.

Hai bisogno d’amore, ma prima ti serve una cartella Excel che lo giustifichi.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: S’arapisti ‘stu cori senza futtìriti di cu ti voli beni, forsi sintissi quantu è bedda ‘na vasata senza pinseri.

