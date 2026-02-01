 Oroscopo Acquario: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026
Oroscopo Acquario: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

Le previsioni del segno
ACQUARIO – Venere nel segno ti regala una settimana che sa di respiro profondo dopo un periodo di tensioni trattenute. Le incomprensioni in casa iniziano finalmente a sciogliersi, soprattutto quelle legate a questioni di denaro, accordi rimasti in sospeso o vecchie situazioni legali che continuavano a pesare come un rumore di fondo. Ora puoi raccogliere i risultati di ciò che hai costruito con pazienza, e la cosa più bella è che puoi tornare a vivere i sentimenti con meno pensieri e meno rigidità mentale. L’amore non chiede rivoluzioni, ma presenza: esserci davvero, senza scappare appena le emozioni diventano troppo intense. Anche i nuovi rapporti sono favoriti, purché tu non cerchi di tenerli a distanza per paura di perdere la tua libertà. Alcune questioni con parenti vanno chiarite, ma il clima è più disponibile al dialogo.

Sul piano pratico e professionale è fondamentale scegliere bene i tempi. Le giornate di metà settimana sono le migliori per agire, programmare e impostare strategie a lungo termine. Non sei obbligato a chiudere tutto subito, ma questo è il momento ideale per dare una struttura concreta alle tue idee, che spesso sono geniali ma restano sospese. I progetti che richiedono lentezza, costanza e visione possono essere discussi ora con maggiore lucidità. Nessuno ti vieta di pianificare mosse ambiziose. Anzi, farlo adesso ti permette di arrivare preparato quando il vento cambierà definitivamente a tuo favore.

Dal punto di vista fisico ed energetico, anche tu devi ricordarti che non sei fatto solo di testa e intuizioni. Lunedì e martedì portano agitazione, mille impegni e il rischio di disperdere energie preziose. Il riposo diventa una forma di intelligenza, non di debolezza. Se impari a dosarti, arrivi molto più lontano.
La libertà vera è saper restare senza sentirsi intrappolati.
Voto: 8
Consiglio delle stelle siciliane: Metti ordini nta testa e nta cori, picchì quannu trovi l’equilibriu, tuttu u restu veni senza sforzu.
