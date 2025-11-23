Oroscopo Acquario: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Sei in un periodo di selezione emotiva degno di un casting cinematografico: chi non ti sostiene viene eliminato alla prima scena. Le ultime settimane sono state altalenanti, tra alti luminosi e bassi che ti hanno messo alla prova, ma ora riprendi il controllo come solo tu sai fare. In amore diventi magnetico, determinato, diretto. La fine del mese è un crocevia importante: ciò che non funziona viene spento, ciò che vibra nel modo giusto viene acceso come una lampadina nuova.

Il weekend è il tuo palco privilegiato: fascino alle stelle, coraggio più forte del solito e un’urgenza di dire le cose senza filtri. Se sei ricambiato, un nuovo amore può decollare come un razzo, soprattutto se nasce da un’amicizia: un classico acquariano, trasformare un legame mentale in un vortice di emozioni. Se invece sei già impegnato, queste giornate sono l’ideale per farti valere, dire cosa vuoi e cosa non accetti più.

Sul lavoro torna la creatività. È un periodo positivo, ispirato, carico di intuizioni brillanti. Tuttavia, gli ultimi tre mesi hanno lasciato segni economici poco piacevoli e ora è il momento di risalire. Le stelle ti supportano, dandoti la forza di ripartire con nuovi progetti o nuove collaborazioni. Devi però controllare le spese. L’entusiasmo è un buon motore, ma non può diventare un buco nel portafoglio. Entro la fine dell’anno puoi ottenere molto, ma devi stare attento alle distrazioni e agli investimenti impulsivi.

Fisicamente, l’inizio della settimana è un po’ lento. Evita sforzi e stress perché potresti sentirti facilmente sovraccaricato. Martedì e mercoledì sono giornate più tese: può esserci un chiarimento da chiedere o un malinteso da risolvere, e questo ti agita. Tu reggi bene la pressione mentale, ma non quella emotiva: devi mantenere calma e respiro.

Cambi idea così spesso che anche Google Calendar si rifiuta di aggiornarti.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Sta attientu a cu fai trasiri ‘n cori, ca non tutti sannu dari ‘u stissu caluri ca cerchi”.

