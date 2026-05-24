Oroscopo Acquario: settimana dal 25 al 31 maggio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana hai la testa piena di pensieri che si rincorrono come persone in ritardo dentro una stazione. E il problema è che continui a rimettere tutto in discussione, pure decisioni che avevi già preso convintissimo appena pochi giorni fa. Nei rapporti senti il bisogno di maggiore sincerità. Le storie nate a maggio continuano, ma adesso entrano in una fase più riflessiva. Vuoi capire meglio cosa provi davvero e soprattutto cosa prova l’altra persona. In coppia serve chiarezza, perché rischi di creare confusione semplicemente pensando troppo. Hai il vizio di analizzare ogni dettaglio, ogni parola, ogni silenzio, fino a costruirti film mentali degni di un thriller psicologico.

Attenzione soprattutto attorno al 28, quando potresti reagire in maniera impulsiva o sentirti emotivamente più nervoso. Il consiglio delle stelle è semplice: non prendere decisioni definitive in un momento di agitazione. I single sono incuriositi da nuove conoscenze, ma fanno fatica a lasciarsi andare davvero. Vuoi emozioni sincere, però temi sempre di perdere libertà o di ritrovarti dentro situazioni poco chiare.

Anche nel lavoro la settimana richiede calma e lucidità. Hai già affrontato questioni economiche o contratti complicati e adesso continui a rivedere dettagli, accordi e scelte fatte di recente. Il problema è che più analizzi e più ti confondi. In certi casi sarà utile confrontarti con qualcuno di competente: avvocato, commercialista, notaio o semplicemente una persona più pratica di te. Devi evitare il rischio di voler controllare tutto solo con la mente, perché questa settimana la tua testa produce dubbi più velocemente di una macchina del caffè produce espresso. Hai bisogno di stabilità, non di continue revisioni esistenziali di ogni scelta fatta.

Anche il benessere dipende direttamente dal tuo stato mentale. Quando la mente non si ferma mai, aumenta la confusione interiore e ti senti stanco pure senza aver fatto nulla fisicamente. Devi concederti pause vere, momenti senza stimoli, senza notifiche e senza il bisogno di trovare immediatamente una soluzione a tutto. La calma, in fondo, dipende molto più dal tuo atteggiamento che dagli eventi esterni.

Questa settimana cambi idea così velocemente che pure tu ogni tanto perdi il filo.

VOTO: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti stressari vulennu capiri tuttu subitu. Quannu ti fermi e smetti di fari mille pinseri nzemi, puru i decisioni addiventanu cchiù semplici e ti senti cchiù ligeru.

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