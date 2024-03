Oroscopo Acquario: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Venere sembra aver preso a cuore la tua vita sentimentale, spianando la strada a soluzioni felici o a nuove primavere del cuore. Questa settimana, le tue opinioni potrebbero scontrarsi con quelle della persona amata, ma non perdere la speranza di trovare un compromesso, specialmente nel fine settimana, quando le decisioni importanti possono aspettare.

Il lavoro si tinge di ottimismo: sei sulla soglia di importanti novità che prenderanno forma già a giugno. Non lasciarti abbattere dai momenti di tensione; muovere i muscoli potrebbe essere la chiave per scaricare lo stress accumulato. Ricorda, l’ottimismo è il motore che può portarti lontano, non solo nel lavoro ma anche nel prenderti cura di te stesso.

“Sei così ottimista che potresti vendere ombrelli nel deserto.”

Voto: 7.5. Proverbio in siciliano: “Megghiu tardi ca mai.” (Meglio tardi che mai.)



