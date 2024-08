Oroscopo Acquario: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Ah, caro Acquario, stai finalmente recuperando quelle emozioni sincere che avevi messo nel cassetto, forse insieme ai calzini spaiati. Venere ti fa l’occhiolino e tu sei pronto a vivere nuove avventure, ma solo se il partner non ti fa venir voglia di cambiare canale. Le coppie che hanno superato le tensioni di luglio ora sono solide come una roccia.

Per quanto riguarda il lavoro, sei un po’ come un funambolo su un filo: eccitante, ma rischioso. Attenzione alle questioni economiche, perché un errore potrebbe farti perdere l’equilibrio. Il weekend ti invita a non fare troppe cose insieme: sei bravo, ma non sei mica un polpo!

Consiglio delle stelle siciliane: “Fermati un mumentu e tira n’aricchiata.”

Voto: 7.5 – Se fossi un supereroe, saresti Elastic Man: ti allunghi, ti allunghi, ma attento a non spezzarti.

