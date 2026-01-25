Oroscopo Acquario: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Senti quello? È il battito del tuo cuore che torna a farsi sentire. E sì, lo so che sei sempre un po’ distaccato e apparentemente impassibile, ma in questa settimana le emozioni non puoi tenerle più in tasca. C’è un risveglio potente nella sfera affettiva. Vecchie storie si rianimano, nuove fiamme prendono vita, e tu ti ritrovi a pensare cose tipo “ma io sono davvero pronto a sentire di nuovo qualcosa?”. Sorpresa: lo sei. E potresti persino non rovinare tutto con le tue classiche fughe di mezzanotte o con il bisogno compulsivo di complicare quello che funziona. Le giornate del weekend promettono emozioni forti, che siano baci appassionati o dichiarazioni che spaccano la quarta parete.

Nel lavoro le cose si fanno serie. Venere nel segno ti dà grinta e anche un certo grado di arroganza positiva (quella che ti fa pensare “ho ragione io” – spoiler: spesso ce l’hai). Alcune decisioni vanno prese al volo, altre vanno analizzate con chi ne sa più di te. Chiedere un parere non è una debolezza. E se qualcosa ti fa storcere il naso, è il momento di parlare. Magari senza far esplodere una conferenza stampa al bar, ma con quel tono passivo-aggressivo che sai usare benissimo.

Fisicamente sei una bomba… ma di nervi. Corri, agisci, parli, pensi e ti stressi. Rallenta un attimo. Anche fare una passeggiata, una corsetta leggera, o urlare in un cuscino può fare miracoli.

Hai così tante emozioni da gestire che il tuo cervello ha chiesto un aggiornamento software.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: ‘Nta sta simana finisci pi’ sentiri cosi ca mancu ti ricurdavi c’avi, ma nun scappari, ca su’ belli assai.

