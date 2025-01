Oroscopo Acquario: settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Con il Sole nel segno, sei praticamente il protagonista di un film drammatico in cui tutto ruota intorno a te. La tua vita sentimentale sembra un puzzle: pezzi che non combaciano e scelte da fare.

Chi è single potrebbe iniziare a guardarsi intorno, ma senza fretta. Sul lavoro, invece, il tuo desiderio di fare tutto subito rischia di metterti nei guai. La calma non è mai stata il tuo forte, ma fidati: respirare prima di agire non è sopravvalutato.

E per quanto riguarda il benessere, prova a dedicarti a qualcosa che nutra mente e corpo (e no, Netflix non conta come disciplina alternativa).

Sei così preso dalle tue mille idee che persino Google ti ha chiesto una pausa.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “A tia ti manca sulu na cosa: fari nenti pi un mumentu!”

