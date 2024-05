Oroscopo Acquario: settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Venere favorevole rende l’amore più gestibile. Ultimamente hai faticato di più, ma ora è possibile chiarire con il partner e migliorare la situazione. Anche i cuori solitari saranno più disponibili e pronti a nuove avventure.

Periodo giusto per chiarire le condizioni di un cambiamento, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Le stelle favoriscono le imprese importanti e permettono di valorizzare la propria creatività. Scelte importanti sono all’orizzonte.

La forma fisica dell’Acquario è in miglioramento, un grande vantaggio dopo un maggio pesante. Come persona creativa e vivace, giornate noiose sono insostenibili. Cura di più la tua forma fisica e non rifiutarti di fare un controllo.

Finalmente qualcosa va per il verso giusto. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Spriàtivi ‘sta stizza e mettiti in riga, ca ‘na visita ogni tantu non fa mali.”

