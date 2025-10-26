Oroscopo Acquario: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – La tua parola d’ordine questa settimana dovrebbe essere: selezione. Amicizie, amori, collaborazioni… non puoi salvare tutto, né tutti. L’amore, per chi ha già superato terremoti e mareggiate, torna stabile e rassicurante. Per i single, l’universo ti manda segnali chiari, ma tu sei troppo occupato a decifrare quelli criptici: apri gli occhi, ché le occasioni non si presenteranno in PowerPoint. Le giornate del 29 e 30 portano qualche turbolenza affettiva, ma se mantieni la mente aperta (e la bocca un po’ chiusa), ne esci con grazia.

Nel lavoro c’è fermento: stai cercando di gestire più progetti che ore disponibili nella giornata. Mercurio è dissonante e ha deciso di farti pagare le piccole leggerezze economiche con interessi emotivi. Ma non tutto è perduto: il cielo ti suggerisce di chiudere rapporti poco utili, liberarti dei “finti team player” e aprirti a nuove collaborazioni.

Sul piano fisico sei un po’ sulle montagne russe: un giorno sei un faro di energia, il giorno dopo ti senti un sacco vuoto. Evita drammi inutili in ufficio e trova spazi per ricaricare. Anche il genio ha bisogno di dormire, ricordalo.

Hai così tante idee che se fossi una start-up, ti quoteresti da solo in Borsa.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: “S’ogni cosa ti stanca, nun è u munnu ca sbagghia: forsi è tempu di fari pulizia e ricuminciari di novu”.

