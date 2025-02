Oroscopo Acquario: settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Le stelle sono dalla tua, e infatti ultimamente ti senti in una soap opera: nuovi amori, vecchi amori, possibili rotture e colpi di scena. Se hai una storia, potresti pensare a grandi passi come convivenza o matrimonio… o fuga in un altro paese, dipende dal tuo umore del giorno.

Sul lavoro, il cervello funziona alla grande: Mercurio è dalla tua parte e ti regala idee geniali. Se lavori in un ambito creativo, potresti avere un lampo di genio che ti cambia la vita. Se invece fai un lavoro noioso… almeno avrai una scusa per procrastinare con stile.

La forma fisica è discreta, ma la mente sta girando a mille. Occhio a non trasformarti in un teorico del complotto solo perché hai troppe intuizioni.

O tutto o niente, come sempre.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu a testa camina troppu, i pedi restano arreri e ti struppìi.”

