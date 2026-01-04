Oroscopo Acquario: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Se potessi, cambieresti vita ogni due martedì, ma almeno questa settimana ti accontenti di cambiare umore cinque volte al giorno. Hai voglia di leggerezza, di passioni, di persone che non parlino solo di bollette o ricette con la zucca. In amore sei in una fase di pre-risveglio. La seconda metà di gennaio promette fuochi d’artificio, ma già ora qualcosa si muove. Il desiderio di dare più spazio alle relazioni e meno al caos quotidiano è reale. Se hai una storia, ti ritrovi a sognare un po’ di quiete domestica (sì, tu, proprio tu). Se sei single, sei pronto a scegliere con più attenzione. Basta gente che ti chiede il segno zodiacale e poi sparisce.

Il giorno della Befana evita case affollate come le tangenziali il lunedì mattina. Punta su qualcosa di più intimo, rilassante, con persone che non ti fanno venire l’orticaria. Hai bisogno di ricaricare, non di stressarti con karaoke e giochi di società.

Sul lavoro sei in fermento creativo. Stai già fantasticando su nuovi progetti per il 2026 e lo fai con quella tua genialità che confonde gli altri ma ti rende unico. Hai voglia di spazi nuovi, di stimoli diversi. E questo è il momento perfetto per iniziare a mettere le basi per una rivoluzione (silenziosa, ma esplosiva).

Fisicamente non sei messo male, ma attenzione a non sottovalutare quei fastidi di stagione che trascuri come fossero messaggi in sospeso. Hai bisogno di rallentare un minimo. Non puoi fare tutto sempre da solo, e nemmeno puoi salvare il mondo a ogni caffè.

Hai così tante idee che il tuo cervello dovrebbe avere le rotelle di scorta.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari chi sei. Na testa frisca, cu l’arma tosta, ma puru tu hai bisognu di ‘na cuccia duci ogni tantu.

