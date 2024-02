Oroscopo Acquario: settimana dal 5 all’11 febbraio

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Il segno che sogna amori platonici e amicizie colorate, sta per vivere un periodo di transizione dove il passato e il futuro si incontrano in un abbraccio che promette novità. La ricerca di un amore che sia anche amicizia potrebbe aver lasciato qualche cicatrice, ma l’arrivo di Venere nel tuo segno annuncia un rinnovamento emotivo che potrebbe portare a soddisfazioni inattese. La pazienza sarà la tua virtù più preziosa, soprattutto quando si tratta di affrontare questioni finanziarie che potrebbero intromettersi nelle tue relazioni.

Sul fronte lavorativo, le prossime settimane saranno cruciali per ricevere quelle notizie che attendi con ansia, specialmente se hai recentemente concluso un contratto o sei in attesa di novità. Il periodo migliore è all’orizzonte, ma non abbassare la guardia di fronte a sfide legali o burocratiche. Sul piano del benessere, è importante moderare gli eccessi e trovare il giusto equilibrio tra attività fisica e riposo mentale, per non sovraccaricare il tuo sistema nervoso.

Questo mese, l’Acquario potrebbe scoprire che il vero tesoro si nasconde nella semplicità delle piccole cose quotidiane. Voto: 7. “Anche l’Acquario più spazioso sente il bisogno di cambiare acqua ogni tanto.” “Ogni centu anni e centu misi torna l’acqua a li so paisi.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI