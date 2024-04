Oroscopo Acquario: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – In amore, sei come un acrobata che balla tra storie vecchie e nuove senza mai cadere. Hai una tale forza interiore che potresti quasi convincere l’amore della tua vita a trasferirsi da Marte sulla Terra solo con il potere del pensiero.

Per quanto riguarda il lavoro, sembri avere la Midas touch: ogni idea, progetto o sogni nel cassetto diventa oro. L’unica sfida? Imparare a rallentare ogni tanto, prima che il tuo corpo decida di andare in sciopero per eccesso di zelo.

“Pronto a conquistare il mondo, ma solo dopo aver controllato che non ci sia troppo traffico.” Voto: 8.5 “Quantu dannu fa nu cretinu, mancu u porcu ‘nta nu jardinu” – Neppure il maiale in un giardino fa tanti danni quanti ne fa un cretino.



