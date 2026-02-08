Oroscopo Acquario: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – La settimana è movimentata e ti mette davanti a una serie di domande scomode, ma necessarie. Anche i rapporti di lunga data possono essere valorizzati, ma solo se affronti apertamente i nodi irrisolti. Gli scontri verbali sono quasi inevitabili, perché senti forte il bisogno di capire se la persona che hai accanto è davvero quella giusta. Con Venere nel segno è difficile restare indifferenti. Le passioni sono intense, ma anche i contrasti. Del resto, sei attratto da persone fuori dagli schemi, da legami poco convenzionali che ti stimolano ma allo stesso tempo ti mettono alla prova. È possibile che torni d’attualità una questione familiare del passato, qualcosa che pensavi superato ma che chiede ancora attenzione. Le stelle parlano di eventi inattesi, sorprese e cambi di prospettiva. Se sei in cerca di nuove emozioni, buttati pure, ma evita decisioni impulsive prese sull’onda del momento.

Sul piano professionale la creatività è alle stelle. Tra giovedì e venerdì puoi trovare l’idea giusta o l’intuizione che sblocca una situazione ferma da tempo. Il lavoro migliora grazie a un approccio più flessibile e innovativo, e l’entusiasmo per i progetti futuri cresce. Attenzione però alle distrazioni: bollette dimenticate, questioni legali o pratiche lasciate in sospeso possono creare fastidi inutili. Il periodo è comunque favorevole per chiarire situazioni legate a beni di famiglia o questioni patrimoniali.

Dal punto di vista fisico devi imparare a dosare le energie. Le giornate più pesanti richiedono prudenza e ascolto, perché il rischio è quello di arrivare scarico proprio quando serve lucidità.

La tua mente vola, ma il corpo ogni tanto chiede atterraggio.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si rallenti e sistemi prima le piccole cose, poi riesci a goderti puru le rivoluzioni.

