Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana sei come un astronauta in un viaggio verso l’ignoto dell’amore. Nel lavoro, sei come un inventore che sogna di cambiare il mondo, ma ricorda che anche Edison aveva i suoi giorni no. La tua energia è come un fiume che scorre libero, ma attento a non inondare tutto.

Voto: 6/10. “Jurnata rutta perdila tutta.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI