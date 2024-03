Oroscopo Acquario: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana, caro Acquario, ti trovi in un episodio di “Chi vuole essere un milionario” sentimentale, ma senza le opzioni del 50:50 o del telefono amico. Se sei in una relazione, potresti sentirti come se stessi camminando su un filo sospeso sopra le cascate del Niagara… bendato. Ma non temere, le stelle promettono di tenerti per mano, specialmente durante il weekend, quando le probabilità di discutere sembrano aumentare come i like su un post virale.

Sul lavoro, sembra che tu stia cercando di fare i conti senza l’oste, ma ricorda che giugno sarà il tuo mese fortunato, quindi inizia a pianificare il tuo colpo di genio. Per quanto riguarda il benessere, sei come un atleta che si prepara per le Olimpiadi, ma dimentica di allacciarsi le scarpe. Prenditi il tuo tempo e non affrettare le decisioni, perché la tua energia è sul punto di fare un grande ritorno.

In sintesi: è tempo di giocare a scacchi con l’universo, ma ricorda che sei tu il re. Equilibrismi emotivi senza rete.” Voto: 7. “A chi fa mali, mai mancano scuse.”



