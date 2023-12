Oroscopo 2024 dell’Ariete

Le previsioni del segno

ARIETE – Nessun pianeta contro significa che sei libero di sfidare il destino come un eroe in calzamaglia! Pronto a sposarti o a convivere? Dipende da quanto ti fidi del tuo partner (e della tua scelta di calzamaglia). I primi mesi sono un via vai di nuove conoscenze, e ad aprile Venere ti dà un’occhiata. Attento, però: aprile e giugno potrebbero essere mesi di decisioni amorose importanti o di discussioni su chi deve buttare la spazzatura. E da giugno, Giove promette un picco di fortuna – forse troverai quel calzino smarrito! Nel 2024 dell’Ariete: “Se Venere tocca ad aprile, forse è solo perché non ha trovato parcheggio altrove.”

Voto: 7.5/10. “Cui ama l’amicu nun stima dinari.”



