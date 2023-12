Oroscopo 2024 dei Gemelli

Le previsioni del segno

GEMELLI – Quest’anno il cielo ti chiede di fare scelte importanti, soprattutto sul lavoro. Da giugno, con Giove nel segno, potresti sentirti un po’ come in un drama televisivo, con Saturno come co-protagonista. Le relazioni più belle nascono in primavera, quindi prepara i fazzoletti e il gelato. Tra giugno e luglio, le stelle sono dalla tua parte per l’amore, ma l’autunno potrebbe portare stranezze lavorative. Nel 2024 dei Gemelli: “Se Giove entra nel segno, spera che non porti anche i suoi satelliti, già hai abbastanza cose da sistemare!”

Voto: 6.5/10. “Nuddu si lassa e nuddu si pigghia si ’un s’assumigghia.”



