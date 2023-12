Oroscopo 2024 del Sagittario

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Caro Sagittario, l’ottimismo è la tua vela ma attenzione a non finire alla deriva! Il 2024 vi vede cavalieri erranti in cerca di avventure, ma occhio a non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto dopo l’estate quando le stelle fanno le timide. Amore? Un campo minato se avete due storie in testa; meglio decidere prima che le decisioni le prendano gli altri. Nel 2024 del Sagittario: “In amore, come al supermercato, non prendete più carrelli di quanti ne possiate spingere.”

Voto: 6/10. “Cu bona reda voli fari, di figghia fimmina avi a cuminciari, ma all’annu nun ci avi arrivari.”



