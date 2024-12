Oroscopo 2025 dello Scorpione

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, finalmente un anno dove non sarai in lotta con tutti, pianeti inclusi! Il 2025 ti porterà un cielo limpido e sereno, perfetto per i tuoi progetti.

Gennaio e febbraio ti vedranno splendere sul lavoro, con Venere e Marte che lavorano per te. Agosto sarà il mese delle grandi rivelazioni sentimentali, mentre la seconda metà dell’anno ti aiuterà a lasciarti alle spalle vecchi rancori. Non sospettare di tutto e di tutti: rilassati e segui il flusso. Marzo, in particolare, sarà un mese magico per intuizioni e ispirazioni.

“Anche uno Scorpione ha bisogno di mettere il pungiglione a riposo, ogni tanto.”

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Fidati d’o cori e nun fari u ‘nzoccu pensi ca tutti sugnu ‘mpinzati comu a tia.”

CONSULTA L’OROSCOPO DEL 2025: TUTTI I SEGNI