Oroscopo Ariete: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

ARIETE – Questa settimana, gli Ariete sono pronti a fare delle scelte drastiche in amore. Se stai da tempo con qualcuno e non hai ancora visto un anello o una data sul calendario per la convivenza, preparati a battere i pugni sul tavolo. Potrebbe essere il momento di una verifica della relazione: o si cresce o si chiude, ma chiudere non è poi così male, basta evitare di chiudere il frigo con lo stesso impeto!

In ambito lavorativo, stai cercando di scavalcare gli ostacoli con la grazia di un toro in una cristalleria. Ricorda, la diplomazia è un’arte sottovalutata e l’impulsività non è sempre la tua migliore alleata. I bastoni tra le ruote? Magari trasformali in bastoni per il selfie e sorridi alla vita! Anche se la tentazione di fare la voce grossa è forte, ricorda che un urlo non vale quanto una strategia ben pensata.

Il tuo benessere chiede una pausa, e tu sei l’unico che ancora non ha ricevuto il memo. L’ansia ti rincorre, ma tu rispondi con una maratona di serie TV e tisane calmanti. Ferragosto promette bene, quindi prenota una sedia a sdraio e rilassati, ma occhio a non addormentarti mentre conti le onde.

Meno battaglie e più strategia, caro Ariete. E magari evita di portarti la tensione in vacanza.

Voto: 6/10 – “Riposo? A stari fermu ti veni chiappariti.” Consiglio delle stelle siciliane: “Sparagna l’energia pi’ fari chiù dannu quandu serve.”

