Oroscopo Ariete: settimana dal 17 al 23 giugno 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai finalmente la possibilità di vivere emozioni intense e magiche, grazie a un incontro inaspettato che potrebbe far battere forte il tuo cuore. Lasciati andare e non chiuderti, perché le chiusure non aiutano a sviluppare queste opportunità.

Sul lavoro, controlla le spese, perché ultimamente hai fatto troppi acquisti. Se gestisci un’azienda, è il momento di rivedere i conti. Buone notizie per studenti e giovani, che sono favoriti dagli astri.

Coltiva il rapporto con chi ti stima, potrebbe aiutarti a fare carriera. Presta attenzione alle tue parole, possono essere più dolorose di un mal di testa.

“Hai più possibilità di vincere alla lotteria che di mantenere la calma questa settimana.” Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: Nun agitariti troppo, sennò finisci a pigghiari ‘n pocu d’acqua arrabbiatu!

