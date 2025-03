Oroscopo Ariete: settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Ti senti finalmente libero, come quando scippi via l’ultimo pezzo di plastica dalla mozzarella e finalmente puoi addentarlo. La voglia di stare in mezzo agli altri torna prepotente, e Venere favorevole ti rende più brillante di una macchina appena lucidata.

Se sei single, preparati: le occasioni fioccheranno come il parmigiano sulla pasta! Ma attento a non farti risucchiare da situazioni inutili, il passato è pesante come una parmigiana a luglio. Sul lavoro sei pronto a buttarti a capofitto nelle novità, forse anche troppo: il nervosismo di lunedì e martedì potrebbe farti lanciare il PC fuori dalla finestra.

Tieni duro, i cambiamenti porteranno una ventata d’aria fresca, anche se qualche colpo di tosse da stress non è escluso. Per il benessere, meno tensioni e più movimento, altrimenti rischi di esplodere come una cassata troppo ripiena.

Ci sono più possibilità di successo che di trovare parcheggio in centro il sabato sera.

Voto: 7+

Consiglio delle stelle siciliane: Unu passa u jornu a travagghiari e l’autru a pinsari comu scappare. Fa riposare ‘sta testa!

