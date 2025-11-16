Oroscopo Ariete: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana entri in scena come il protagonista di un film d’azione: adrenalina, parole troppo veloci e una tendenza irresistibile a rispondere prima di pensare. I giorni intorno al 21 sono quelli in cui dovresti impostare il cervello su “modalità aereo”, perché qualsiasi conversazione potrebbe diventare una battaglia dialettica…e tu, inutile negarlo, ami vincere più di quanto ami la pace interiore. Le incomprensioni dei primi giorni del mese bussano di nuovo come un vicino poco simpatico, ma tu hai tutte le carte per decidere se rispondere o no.

Nel weekend, invece, sembri illuminato da un riflettore cosmico: fascino amplificato, energia viva, sorriso magnetico che attira attenzioni come un faro. L’amore può davvero rinnovarsi, sia per chi è in coppia—che ritrova slancio e complicità—sia per chi è single, pronto ad aprire la porta a persone interessanti che potrebbero anche sorprenderti.

Sul lavoro, Giove nervoso ti lancia segnali chiari: prudenza, riflessione, strategia. Niente gesti impulsivi. Questa settimana è una piccola simulazione: tutto ciò che valuti oggi diventerà importante nei prossimi mesi. Quindi rifletti come se stessi progettando una missione segreta. Le buone notizie? Se negli ultimi mesi hai fatto sacrifici, finalmente arrivano feedback, apprezzamenti, persino opportunità che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Per quanto riguarda il benessere, la ripresa fisica è lenta ma costante. Chi ha affrontato problemi complessi potrà finalmente vedere risultati tangibili, rassicuranti, quasi liberatori. Ascoltati, coccolati, non fare il duro a tutti i costi. Anche gli eroi hanno bisogno di visite di controllo e riposo.

Prima litighi, poi ti ricordi che vuoi l’armonia. La coerenza? Forse nel 2027.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima di fari scoppiare tutto, prova a pigliari fiatu: a paci tua vale chiù di na vittoria inutile”.

