Oroscopo Ariete: settimana dal 19 al 25 febbraio 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Inizia la settimana con un po’ di nervosismo, tra impegni e responsabilità. Attenzione a sabato: le tensioni esterne potrebbero metterti alla prova. Potresti concludere un progetto importante o ricevere una promozione meritata. È fondamentale trovare un equilibrio tra attività e riposo per ricaricare le energie.

Quando l’Ariete si arrabbia, anche il caffè prende la via di fuga. Voto: 6.5. “A vucca è comu l’apirtura dô saccu: si nun la teni chiusa, tuttu si perdi.” (La bocca è come l’apertura del sacco: se non la tieni chiusa, tutto si perde).

L’Ariete, che abbraccia i nati tra il 21 marzo e il 19 aprile, è conosciuto per la sua energia e audacia, spinto sempre ad essere il primo in tutto ciò che intraprende. Il suo numero fortunato è il 9, e il suo spirito pionieristico è alimentato da Marte, il pianeta dell’azione.





