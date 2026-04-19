Oroscopo Ariete: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana da protagonista assoluto, di quelli che entrano in una stanza senza bussare e riescono pure a convincere tutti che fosse previsto. Hai addosso un’energia esplosiva, intensa, quasi teatrale, e chi ti sta vicino se n’è già accorto dal modo in cui rispondi ai messaggi: rapido, diretto, senza filtri e con una punta di dramma gratuito. Nei sentimenti senti il bisogno di vivere tutto al massimo volume. Se c’è una storia in corso, desideri chiarezza immediata: niente mezze frasi, niente “vediamo”, niente rinvii. Vuoi capire se questa relazione ha sostanza oppure se stai annaffiando una pianta di plastica. Alcune coppie faranno discorsi seri, altre litigheranno per poi riappacificarsi con la stessa intensità con cui litigano. Se sei single, il fascino non manca: sei magnetico, audace, notabile anche da chi finge di non guardarti. Possibili incontri improvvisi, soprattutto quando smetti di cercarli con troppa ansia.

Sul fronte pratico la situazione richiede sangue freddo, qualità che possiedi ma usi raramente. Contratti, accordi, promesse vaghe e collaborazioni poco limpide chiedono una decisione netta. Non puoi più stare fermo aspettando che tutto si sistemi da solo. Qualcuno potrebbe contestare il tuo lavoro o il tuo metodo: rispondi con fermezza, ma senza trasformare una riunione in un duello medievale. Progetti partiti male o rimasti sospesi tornano al centro della scena e possono finalmente sbloccarsi, purché tu smetta di agire solo d’istinto e inizi a usare strategia.

Fisicamente stai bene, ma vai a strappi: un giorno sembri una macchina da guerra, il giorno dopo cerchi il telecomando da venti minuti. La tensione si accumula senza avvisare. Sport, movimento e pause vere saranno fondamentali. Anche dormire sarebbe utile, non solo parlarne.

Sei una Ferrari emotiva parcheggiata in doppia fila: potente, affascinante e ingestibile.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Camina forti ma un ti scurdari ca puru lu cori e la testa hannu bisognu di jiri cu lu stissu passu, sinnò fai rumuri e basta.

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