Oroscopo Ariete: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

ARIETE – Settimana che ti chiede una cosa che di solito ti mette in difficoltà: rallentare e ascoltare. Tu parti sempre in quarta, ma stavolta la vita ti invita a modulare il tono, soprattutto nei rapporti personali. Hai dato moltissimo spazio alle ambizioni, agli obiettivi pratici, al lavoro che occupa testa e nervi, e ora qualcuno – non per forza con toni drammatici – reclama la tua presenza vera, non solo il tuo “ci sono ma ho da fare”. I giorni centrali della settimana scorrono meglio, con una sensazione di equilibrio che ti fa pensare di aver finalmente trovato la formula giusta. Attenzione però al fine settimana: basta poco perché una parola detta male o una risposta impulsiva accenda una discussione inutile. La tua vera sfida è non voler vincere ogni confronto, ma scegliere la pace quando serve.

Sul piano delle scelte concrete, il cielo ti suggerisce prudenza. Le novità arrivano, forse troppe tutte insieme, e non sei obbligato a decidere subito. La tensione potrebbe salire, specialmente se ti senti messo in discussione o limitato. Se lavori in un contesto strutturato, l’idea di cambiare, di parlare chiaro con un superiore o di manifestare un’insoddisfazione è forte, ma serve realismo. Alcune trasformazioni richiederanno tempo e prima della primavera sarà difficile vedere risultati concreti. Meglio seminare adesso, senza pretendere il raccolto immediato. Fondamentale tenere d’occhio le spese e le questioni economiche. L’entusiasmo non deve diventare distrazione.

Fisicamente e mentalmente starai meglio a metà settimana, quando sentirai anche il desiderio di concederti qualcosa di leggero, un momento intimo, una pausa divertente, un contatto che ti faccia sentire vivo e non solo produttivo. La Luna ti sostiene, ma nel weekend torna la richiesta di cautela: ascolta i segnali del corpo, evita eccessi e polemiche. Questa settimana non ti chiede di dimostrare forza, ma maturità. E per un Ariete, paradossalmente, è la prova più difficile.

Hai l’energia di un treno, ma questa settimana qualcuno ha dimenticato di dirti dove sono i binari.

VOTO: 4

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Nun è perdiri tempu si ti fermi a capiri cu hai davanti, picchì a voti la vera conquista è stari in paci cu cu ti voli beni.

