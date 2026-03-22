Oroscopo Ariete: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti senti finalmente centrato, come se qualcuno avesse regolato la tua bussola interiore dopo mesi di “boh, vediamo che succede”. La presenza di Venere nel tuo segno ti regala una carica magnetica non indifferente: piaci, attiri, convinci. E non è solo una questione estetica o di fascino, ma proprio di vibrazione emotiva. Hai bisogno di verità, di rapporti chiari, di persone che non ti facciano perdere tempo. Le ambiguità, che magari prima tolleravi per quieto vivere o per noia, adesso ti irritano come una notifica alle 3 di notte. Se c’è qualcosa da chiarire, chiarisci. Se c’è qualcuno da scegliere, scegli.

Nel frattempo, però, la vita pratica ti ha un po’ risucchiato. Il lavoro ti ha preso tempo, energie e anche qualche pensiero di troppo. Ma proprio lì, nel caos delle responsabilità, emerge un bisogno forte: quello di avere un punto fermo emotivo. Non vuoi solo successo o risultati, vuoi anche qualcuno o qualcosa che ti faccia sentire “a casa”. Ed è qui che questa settimana diventa interessante, soprattutto per chi è single: incontri, scambi, sguardi… qualcosa si muove, e non poco.

Sul fronte professionale, finalmente si vedono i frutti. Dopo mesi in cui ti sembrava di seminare nel deserto, ora qualcosa germoglia. Decisioni prese in passato iniziano a dare segnali concreti. Se hai affrontato una sfida, potresti aver già ottenuto una piccola vittoria, anche se alcune questioni più complesse richiederanno ancora tempo per risolversi del tutto. Intanto, però, senti di avere più controllo, più lucidità, più forza. E quando il Sole entrerà nel tuo segno, sarà come accendere un faro sulla tua determinazione.

Fisicamente stai recuperando energia, anche se lo stress accumulato ogni tanto presenta il conto. Hai bisogno di aria, movimento, spazi aperti, ma anche di momenti di silenzio per rimettere ordine dentro.

Sei passato da caos emotivo a protagonista della tua serie personale.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scantari di scegliri chiddu ca ti fa stari bonu, pirchì ora si prontu a lassari arreri tuttu chiddu ca nun ti servi cchiù.

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