Oroscopo Ariete: settimana dal 25 al 31 maggio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana sembri una moka lasciata sul fuoco troppo a lungo: pressione altissima, rumore continuo e rischio concreto di esplodere per motivi assurdi, tipo qualcuno che mastica rumorosamente accanto a te o il partner che ti chiede “a cosa stai pensando?” proprio mentre stai cercando di risolvere mentalmente dodici problemi insieme. Hai la sensazione che tutto dipenda da te, e in parte è vero, ma il problema è che stai trasformando ogni piccola responsabilità in una missione militare. Nelle relazioni si vede chiaramente questa tensione interiore: quando sei stanco diventi impulsivo, rispondi male, fai polemiche inutili e poi ti penti cinque minuti dopo fissando il soffitto come un protagonista di una serie drammatica turca.

Chi ti ama prova a capirti, ma dovrebbe ricevere un manuale d’istruzioni aggiornato ogni sei ore. In coppia serve più leggerezza, perché continui a trascinare nell’intimità tutte le ansie pratiche della giornata. Non puoi discutere di bollette, impegni e stress anche mentre mangi una pizza. I single, invece, stanno vivendo una fase strana: l’amore c’è, ma viene trattato come una notifica da leggere più tardi. Ti incuriosisci facilmente, però appena qualcuno pretende profondità emotiva tu inizi improvvisamente a ricordarti che devi “sistemare la vita”.

Sul fronte pratico sei dentro una settimana pesante ma importante. Hai responsabilità ovunque, richieste continue e la sensazione di dover controllare tutto personalmente perché “se non lo faccio io, qui crolla il mondo”. Il problema è che questa mania del controllo ti consuma energia mentale. Vuoi risultati immediati, pretendi efficienza assoluta e fai fatica a tollerare ritardi o persone lente. Però qualcosa si sta muovendo davvero: i progetti hanno potenziale, le idee funzionano e presto arriveranno occasioni interessanti. Devi solo smettere di vivere ogni ostacolo come una sfida personale contro l’universo.

Fisicamente il problema non è il corpo, è il cervello che non si spegne mai. Anche quando ti siedi, la mente continua a correre come una lavatrice in centrifuga. Hai bisogno di pause vere, non di dieci minuti passati a controllare il telefono. Dormire poco, accumulare stress e ignorare i segnali non è una strategia eroica: è solo un modo creativo per diventare intrattabile.

Questa settimana riesci a litigare pure con il caricabatterie del telefono.

VOTO: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti carricari u munnu supra i spaddi, picchì quannu ti stanchi accuminci a rispunniri a tutti comu si fussiru nimici, e invece ti basta na sira tranquilla pi turnari cristianu.

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