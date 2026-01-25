Oroscopo Ariete: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai presente quel momento in cui ti rendi conto che hai discusso con mezzo mondo ma non ricordi più neanche il motivo? Ecco, benvenuto nella tua settimana. L’amore, in particolare, ha fatto da campo di battaglia per settimane, e adesso stai lì, a guardare i detriti emotivi e a chiederti se vale ancora la pena ricostruire. La risposta è: dipende. Da te, da quanto sei stanco, da quanto ti pesa la parola “tolleranza” (spoiler: parecchio). Le coppie storiche che hanno superato le ultime intemperie potrebbero persino riscoprirsi complici, ma se il partner ancora ti fa venire l’orticaria appena apre bocca, forse è il caso di prendere il largo.

Sul fronte lavorativo, sei come un vulcano pronto a esplodere… ma con la bolletta della luce da pagare e la pazienza di un criceto. Hai idee, energia e una faccia tosta che spiazza anche i superiori, ma ti ritrovi spesso impelagato tra tensioni affettive e scadenze. E no, non è un bel mix. Meglio tenere separati cuore e portafoglio, anche se entrambi al momento sembrano in crisi esistenziale. Le stelle ti chiedono di prenderti una pausa. Basta anche solo fingere di non avere il telefono in mano per due ore al giorno.

Fisicamente sembri un motore truccato che però ogni tanto si ingolfa. L’instabilità emotiva ti rende irritabile, e pure il tuo sistema nervoso comincia a farsi domande tipo: “Ma perché mi tratti così?”. Prenditi del tempo. Smettila di urlare alla stampante. Non è colpa sua.

Hai così tanta tensione addosso che pure il caffè ti chiede scusa prima di svegliarti.

Voto: 3

Consiglio delle stelle siciliane: Pigghia ‘na bedda rincuorata e statti mutu, ca ‘un è tempu di rumpiri u munnu.

