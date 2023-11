Ariete: oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana sei come un acrobata in una giungla urbana. In amore, sei un magnete per Leone, Sagittario e Cancro, ma occhio a non trasformare il corteggiamento in una competizione olimpica! Se c’è una fiamma nel tuo cuore, accendila ora, perché a dicembre le stelle saranno ancora più favorevoli. In ambito lavorativo, sei come un re Mida del commercio: ogni affare che tocchi si trasforma in oro. Ottimo momento per riflettere sulle decisioni future, con proposte allettanti all’orizzonte. Per il benessere, le tisane sono i tuoi alleati, specialmente il mercoledì, la giornata mondiale del nervosismo. 8.5/10. “Non è tuttu oru chiddu ‘ca lùci e mancu tuttu veru chiddu ‘ca si dici”.



