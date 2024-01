Oroscopo Ariete: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Le previsioni del segno

ARIETE – In campo amoroso, caro Ariete, sembri un navigatore senza bussola: cerchi di dare una spinta al tuo rapporto, ma finisci per girare in tondo. In famiglia, invece, sei come un diplomatico in una conferenza di pace: tra incertezze velate e discussioni sul patrimonio, ogni conversazione con i parenti si trasforma in un dibattito all’ONU.

Parlando di lavoro, sei come un surfista che aspetta l’onda perfetta: le opportunità ci sono, ma attenzione a non essere inghiottito dalla marea dell’indecisione. Sul fronte benessere, invece, sei come un orologio con le pile scariche: stanco e nervoso, forse è ora di prenderti una pausa.

Se la stanchezza fosse un mestiere, saresti CEO. Voto: 5.5/10. “Di minacci nun timiri di prumissa nun gudiri.“



