Oroscopo Ariete: settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

ARIETE – Sei pronto a conquistare il mondo, o almeno così sembra. Venere ti sorride e il tuo fascino è al massimo: non è un caso che tutti siano ipnotizzati da te. Tuttavia, attenzione a non investire troppo tempo in relazioni impossibili, quelle che esistono solo nella tua fantasia.

Se hai una relazione stabile, è il momento di renderla ufficiale. Sul lavoro, stai brillando, ma non fare passi azzardati finanziariamente. Potresti ricevere qualche piccola delusione, ma nulla di irrecuperabile. Cerca di mantenere la calma e non fidarti troppo delle promesse di chi ti circonda.

Il benessere generale migliora, ma l’ansia per il lavoro e i tempi stretti è sempre dietro l’angolo. Ricorda, non tutti meritano la tua attenzione.

Voto: 7.5 – “Se pensi di essere irresistibile, è perché lo sei. Ma attenzione alle bolle di sapone!” Consiglio delle stelle siciliane: “Nun dari cuntu a tutti, ca ‘ntra lu menzu si perdi tempu e pacenzia.”

