Oroscopo Ariete: settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

ARIETE – Settimana di tensioni intermittenti, come una serie TV con troppe pause pubblicitarie. Nei rapporti sentimentali, ti muovi tra chiarimenti importanti e scatti di nervosismo.

Attenzione soprattutto martedì, quando il tuo umore sarà simile a un vulcano pronto a eruttare. Meglio aspettare il weekend per proporre qualcosa di romantico: progetti per la casa o i figli potrebbero occuparti in modo produttivo. Sul lavoro, mantieni la calma.

Le dispute sembrano spuntare come funghi dopo la pioggia, ma le basi solide resistono anche ai temporali. Benessere? Un sali e scendi di emozioni ti farà sentire come sulle montagne russe.

VOTO: 6.5

“Ariete, calma: sei un mix tra un generale e un piromane!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti mutu martedì, ca ‘na parola di menu ti salva la jornata.”

