Oroscopo Ariete: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti muovi come se avessi appena scoperto che la vita è un reality show e tu sei il protagonista assoluto. In campo sentimentale non hai più voglia di sopportare situazioni a metà: o tutto o niente. Se qualcuno non ti convince, sei pronto a chiudere senza troppi drammi, ma attenzione a non scambiare un momento di dubbio per una verità assoluta. Allo stesso tempo cresce il desiderio di costruire qualcosa di concreto, ed è proprio questo contrasto tra fuga e progettualità che rende il tuo atteggiamento così imprevedibile. Se sei single, il cielo gioca a tuo favore. Incontri interessanti sono dietro l’angolo, ma devi smetterla di aspettare che sia l’altro a fare la prima mossa.

Sul lavoro, invece, la parola chiave è prudenza. Non è il momento di lanciarti in imprese folli solo perché ti senti carico. L’ambizione c’è, ed è anche potente, ma deve essere accompagnata da strategia. Stai iniziando a rimettere insieme pezzi di progetti lasciati in sospeso, e questo richiede concentrazione, non impulsività. Se cerchi nuove opportunità, qualcosa si muove, soprattutto verso la fine del periodo, ma devi avere la pazienza di aspettare i tempi giusti senza forzare risposte o decisioni.

Fisicamente sei una bomba a orologeria: energia alta, ma nervosismo alle stelle, soprattutto intorno a metà settimana. Hai bisogno di scaricare tensione, e farlo male (discutendo o accumulando stress) non è una grande idea. Meglio attività fisica, aria aperta e magari qualche rimedio naturale per riequilibrare il sistema nervoso.

Se non ti piace, cambi canale… peccato che stavolta il telecomando sei tu.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scantarisi di lassari chiddu ca nun ti fa stari bonu, ma prima pinsaci bonu picchì ogni scelta porta cunzicuenzi.

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