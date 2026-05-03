Oroscopo Ariete: settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana entri in scena come chi apre una porta con troppa energia e quasi la stacca dai cardini. Hai voglia di chiarire tutto, sistemare ciò che è rimasto sospeso, mettere ordine nei sentimenti e dire finalmente quelle frasi che tenevi ferme da settimane. Il problema è che tu non conosci il concetto di “tono moderato”: quando parli, sembri sempre l’ultimo discorso prima della battaglia. Nei rapporti di coppia, però, questa schiettezza può diventare preziosa. Se ci sono stati silenzi, incomprensioni o musi lunghi degni di un museo, adesso puoi riportare luce e complicità. I single invece camminano con quell’aria da “non cerco nessuno” mentre attirano tre persone e mezzo nel raggio di cento metri. Possibili incontri rapidi, travolgenti, nati magari da una battuta o da una discussione accesa, perché tu riesci a flirtare anche litigando.

Sul fronte pratico la settimana è intensa. Marte e Saturno ti chiedono maturità, e detta così sembra una punizione, ma in realtà è una promozione. Tutto ciò che hai rimandato torna davanti: firme, questioni burocratiche, decisioni lasciate nel cassetto, conti da chiudere, promesse da mantenere. La differenza è che ora hai più forza mentale e più lucidità. Se smetti di agire d’impulso e inizi a pianificare, puoi risolvere parecchio. Ogni mossa fatta adesso pesa sul futuro, quindi meno scenate e più strategia. Non serve correre ovunque: serve colpire bene una volta sola.

Fisicamente sei carico, ma anche teso come un elastico dimenticato al sole. Il rischio è scaricare nervosismo sulle persone sbagliate o partire in quarta per cose minuscole. Alterna movimento e pause, altrimenti finirai a discutere con il tostapane perché non collabora. Camminare, allenarti, sfogarti in modo sano sarà essenziale. Anche il sonno chiede rispetto: non puoi vivere come se ogni giorno fosse finale di coppa.

Riesci a trasformare un chiarimento romantico in una conferenza stampa.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Parra chiaru ma senza fari burdellu, ca quannu ti calmi arrinesci a sistemari tuttu.

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