Oroscopo Ariete: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

ARIETE – Con Venere attiva, è il momento di dire “sì” per sempre. Le coppie più forti hanno già deciso di convivere, e anche per i single le cose si stanno evolvendo. Chi ha un amore importante lo definisce ancora meglio.

Le stelle dell’Ariete in questo periodo dell’anno sono generose, con Luna e Marte che formano una danza passionale all’inizio di agosto. Se vuoi fare chiarezza in amore, la parte centrale della settimana è la migliore. Sul lavoro, è un buon momento per recuperare serenità. I lavori che si fanno ora magari non sono edificanti, ma vanno portati avanti comunque, così come i nuovi progetti.

È una vera e propria rinascita nel settore economico, anche se bisogna stimolare la creatività. Tutti i progetti che nascono in questo periodo possono avere fortuna, e anche eventuali investimenti fatti in passato ora possono ritrovare grinta e valore. Non devi stancarti troppo agli inizi di agosto. Non esagerare soprattutto nel sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e non esporti al sole senza aver preso delle precauzioni.

“Amore e lavoro si intrecciano, ma il sole potrebbe bruciarti le ali.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Aviri l’amuri è beddu, ma attenti a ‘u suli ca v’avvampa.”

