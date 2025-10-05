Oroscopo Ariete: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai l’entusiasmo di un bambino al parco giochi e la delicatezza di un trapano acceso alle sei del mattino. Sempre pronto a partire in quarta, anche quando sarebbe meglio fermarsi al semaforo arancione della vita. Eppure, questa settimana ti tocca fare il contrario di ciò che ti riesce meglio: avere pazienza.

L’amore si scalda un po’, ma sembra più un termosifone a metà potenza che un camino acceso. Le relazioni di lunga data sono in fase di scongelamento e con un po’ di dialogo e tanta pazienza potresti anche evitare l’ennesima discussione per un calzino fuori posto.

Sul fronte professionale, sei un Ariete “a chiamata”. Non è che ti svegli e lavori, no, aspetti la divina ispirazione (o il cliente disperato che ti chiama all’ultimo). Le cose migliorano, ma Giove ti guarda ancora con quel sopracciglio alzato che sa di “non ti fidare troppo, eh”.

Fisicamente? Evita di fare l’eroe. Non sei un supereroe Marvel, sei un essere umano che dovrebbe dormire di più, arrabbiarsi di meno e ogni tanto farsi un impacco alle occhiaie.

Stai migliorando, ma ogni tanto sembri un caffè senza zucchero. Forte sì, ma amaro.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti ‘nzumari troppu ca ‘u munnu gira macari senza ‘i to’ crisi d’impazienza.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI