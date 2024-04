Oroscopo Ariete: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Sei in quella fase della vita in cui dubiti se la tua anima gemella sia effettivamente “l’anima gemella” o solo un compagno di allenamento per i tuoi riflessi emotivi ultra-rapidi. Tra sfide quotidiane e incontri ravvicinati del tipo passionale, ti ritrovi a giocare a scacchi con i sentimenti come se fossi in una partita contro uno scorpione, con la speranza di un armistizio che sa di vittoria.

Le tue giornate lavorative sono un mix tra un reality show di sopravvivenza e un talent show per illusionisti, dove la magia sta nel far apparire le tue richieste come ragionevoli. Sul fronte del benessere, sei in quella dolce illusione che correre come un criceto in una ruota possa essere considerato produttivo, mentre le tue energie fanno i capricci più di un bambino a cui è stato negato il gelato.

In sintesi, sei il guerriero che non sa se sta combattendo o facendo yoga. Voto: 6/10. “Cu’ fa comu la furmica, a sò tempu nun fatica” – Chi fa come la formica, a suo tempo non lavora.



