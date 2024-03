Oroscopo Bilancia: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancine e Bilancini, è giunto il momento di fare piazza pulita del passato. Le stelle suggeriscono un taglio netto con le vecchie storie, forse perché siete stanchi di aspettare spiegazioni da chi sembra aver perso la lingua. Questo è il periodo ideale per riscoprirsi single per scelta, con una ritrovata passionalità e voglia di comunicare.

A lavoro, le cose si fanno interessanti, soprattutto per chi si occupa di questioni immobiliari o collaborazioni a lungo termine. Sembra che abbiate finalmente l’opportunità di dimostrare quanto valete, liberandovi di vecchi pesi. E per quanto riguarda il benessere? Sarà una settimana tosta, quindi preparatevi a qualche sera di stanchezza. Controllate quella tendenza all’emotività e non lasciate che i disturbi di origine nervosa vi prendano la mano.

“La Bilancia pesa l’amore come fosse oro, ma a volte si ritrova con il piombo.” Voto: 7. “Megghiu sulu ca mal accumpagnatu.” – Meglio solo che male accompagnato.



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI