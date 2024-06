Oroscopo Bilancia: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Dolce Bilancia, il cuore risponde alle tue richieste. Le stelle sono dalla tua parte e se un legame non ha vissuto una crisi profonda, è recuperabile. Prendi decisioni adesso, perché quelle della seconda metà del mese saranno meno valide.

Questo è un cielo ideale per i cuori solitari e per chi vuole dimenticare tristi trascorsi. Sul lavoro, i rapporti di collaborazione sono turbolenti, ma ciò che hai creato finora non sarà distrutto. Settimana di vantaggi, soprattutto da mercoledì a venerdì.

Creativi, preparatevi al successo personale! Il benessere sarà ottimo tra mercoledì e venerdì. Affronta dilemmi entro la prima metà del mese e tutto andrà meglio.

Diplomazia è il tuo secondo nome… ma quando serve? Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Va avanti e nun ti scantari, ca a fortuna è ppi tia!”

